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06.11.2026 06:31:28
Rinnai: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Rinnai lud am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 51,88 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 66,62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rinnai in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 126,25 Milliarden JPY im Vergleich zu 113,67 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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