Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Investition
|
23.10.2026 16:00:00
Rio Tinto-Aktie etwas tiefer: Milliardeninvestition in australisches Bauxitgeschäft
Produktionsstart von Bauxit - einem Schlüsselrohstoff für die Aluminiumherstellung - soll im Kangwinan-Projekt auf der westlichen Kap-York-Halbinsel in Queensland 2029 sein. Die volle Produktionskapazität soll drei Jahre später erreicht werden.
Bauxit aus dem Kangwinan-Projekt werde das Erz aus der Andoom-Mine in der Nähe von Weipa ersetzen, sobald diese im Laufe dieses Jahrzehnts vollständig erschöpft sei, teilte das Unternehmen mit.
Das Kangwinan-Projekt werde eine Erhöhung von Weipas Jahreskapazität auf etwa 44 Millionen Tonnen unterstützen, ausgehend von einer aktuellen Produktion von rund 38 Millionen Tonnen. Es werde zudem dazu beitragen, das für 2029 geplante Ende der Produktion in der Gove-Mine im Northern Territory auszugleichen, teilte Rio Tinto mit.
"Das Projekt stellt die bedeutendste neue Bergbauinvestition in Queensland in den letzten Jahren dar und ist ein Zeichen für das langfristige Engagement von Rio Tinto in seinem Bauxitgeschäft, dem Bundesstaat und unserer integrierten Aluminium-Wertschöpfungskette von der Mine bis zum Metall", sagte Jérôme Pécresse, Chief Executive des Aluminium- und Lithiumgeschäfts von Rio Tinto.
Die Aktie von Rio Tinto zeigt sich in London bei 61,93 GBP 1,07 Prozent tiefer.
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
22.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
22.10.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
22.10.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
21.10.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
21.10.26
|Zuversicht in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Mittag stärker (finanzen.at)
|
21.10.26
|FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.10.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 verliert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Rio Tinto plc
|15.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.05.26
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Rio Tinto Ltd.
|90,40
|-0,11%
|Rio Tinto plc
|74,70
|-0,21%
|Rio Tinto PLCShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.4 Shs
|74,40
|-0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.