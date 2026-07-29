Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Kupferpreis hilft
|
29.07.2026 16:06:00
Rio Tinto-Aktie gefragt: Halbjahresergebnis deutlich verbessert
Von dem Ergebnis sollen auch die Aktionäre profitieren: Die Zwischendividende wurde um 43 Prozent auf 2,11 Dollar je Aktie angehoben. An der Börse in London legt die Aktie 1,56 Prozent auf 69,72 GBP zu.
Konzernchef Simon Trott will den Bergbauriesen indessen noch profitabler machen. So sollen die Bemühungen zur Kostensenkung und zur Steigerung des freien Barmittelflusses deutlich intensiviert werden. Dazu beitragen sollen auch der Verkauf von Randbereichen.
Der Unternehmenslenker hat bislang Einsparungen von 870 Millionen Dollar erzielt und das Ziel bis Jahresende auf 1,8 Milliarden Dollar angehoben. Langfristig strebt Rio Tinto jährliche Einsparungen von rund 1,2 Milliarden US-Dollar an.
/err/nas/mis
LONDON (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
30.07.26
|Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Donnerstagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
30.07.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.07.26
|Starker Wochentag in London: So steht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
30.07.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
30.07.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
29.07.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.at)