Rio Tinto-Aktie schwach: Rio Tinto tut sich mit Baowu zusammen - Abnahme-Abkommen und JV

Rio Tinto und die China Baowu Steel Group schmieden ein Joint Venture zur Entwicklung des 2-Milliarden-Dollar-Eisenerzprojekts Western Range in der australischen Region Pilbara.

Zudem wollen die Gesellschaften ein Abkommen unterzeichnen, wonach Baowu über einen Zeitraum von etwa 13 Jahren fast die Hälfte der Minenproduktion abnehmen werde, erklärte Rio Tinto . An dem Gemeinschaftsunternehmen soll Rio Tinto 54 Prozent und Baowu 46 Prozent halten. Western Range soll auf eine Jahresproduktion von 25 Millionen Tonnen kommen.

An der Börse in London verlieren Aktien von Rio Tinto am Mittwoch zeitweise 1,96 Prozent auf 48,13 Pfund.

Von Rhiannon Hoyle

SYDNEY (Dow Jones)