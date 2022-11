Rio Tinto-Aktie wechselt ins Plus: Rio Tinto rechnet mit stabilen Eisenerzlieferungen in 2023

Wie der weltweit größte Eisenerzproduzent mitteilte, erwartet er 2023 zwischen 320 und 335 Millionen Tonnen des Rohstoffs für die Stahlherstellung zu liefern. Die Prognose, dass die Exporte im laufenden Jahr am unteren Ende dieser Spanne liegen werden, bekräftigte die Rio Tinto plc . Mittelfristig werde die Kapazität seiner Pilbara-Eisenerzbetriebe geschätzt zwischen 345 und 360 Millionen Tonnen liegen, so das Bergbauunternehmen.

Bei der Aluminiumproduktion rechnet der Konzern für 2023 mit 3,1 bis 3,3 Millionen Tonnen, gegenüber geschätzten 3,0 bis 3,1 Millionen Tonnen im laufenden Jahr.

Die Produktion von raffiniertem Kupfer könnte niedriger ausfallen, hieß es. Rio Tinto rechnet hierbei mit 180.000 bis 210.000 Tonnen für das kommende Jahr gegenüber geschätzten 190.000 bis 220.000 Tonnen im laufenden Jahr.

An der Börse in London kann die Rio Tinto-Aktie am Mittwoch nach anfänglichen Verlusten nun zulegen und steigt zeitweise um 0,374 Prozent auf 56,04 Pfund.

Von Rhiannon Hoyle

SYDNEY (Dow Jones)