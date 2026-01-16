Rio Tinto Aktie
WKN: 855018 / ISIN: AU000000RIO1
|
16.01.2026 10:28:39
Rio Tinto-Glencore merger may need asset sales to win over China
China’s antitrust regulator is likely to be concerned about a combined entity’s concentration in copper production and marketingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
