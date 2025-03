Rio Tinto lehnt Prüfung der Doppel-Notierung ab

Von Rhiannon Hoyle

DOW JONES--Rio Tinto verteidigt seine Struktur mit einer doppelten Börsennotierung. Der Bergbaukonzern warnte, dass die von einem Investor geforderte Prüfung der Struktur das Unternehmen von den strategischen Zielen ablenken könnte.

Der Londoner Hegdefonds Palliser Capital fordert von Rio Tinto eine Vereinheitlichung der Struktur. Er fordert ein einzelnes Unternehmen, das in Australien ansässig ist. Das derzeitige Doppel-Listing in London und Sydney belaste den Shareholder Value , so das Argument. Der Investor will eine unabhängige Prüfung, um zu klären, ob eine Vereinheitlichung im besten Interesse der Aktionäre sei. Unterstützung bekommt Palliser von den bekannten Aktionärsberatern Glass Lewis und Institutional Shareholder Services (ISS)

Rio Tinto teilte am Mittwoch mit, das Board empfehle den Aktionären einstimmig, gegen eine solche Prüfung zu stimmen. Das Board habe bereits externe Berater konsultiert, die zu dem Ergebnis gekommen seien, dass die derzeitige Struktur effizient sei und sowohl Rio Tinto als auch den Aktionären zugutekomme.

