Kooperation 15.01.2026 16:48:01

Rio Tinto- und BHP-Aktien stärker: Kooperation bei australischen Erzvorkommen

Rio Tinto und BHP Group wollen bei neuen Projekten in benachbarten Eisenerzminen in Australien künftig zusammenarbeiten.

Die Unternehmen erklärten, dass sie durch die Kooperation bei neuen Projekten in ihren benachbarten Eisenerzbetrieben Yandicoogina und Yandi in der australischen Pilbara-Region bis zu 200 Millionen Tonnen Eisenerz gewinnen könnten, die andernfalls nicht hätten abgebaut werden können.

"Indem wir intelligenter arbeiten, können wir die bestehende Infrastruktur besser nutzen, um zusätzliche Produktion mit minimalem Kapitalbedarf zu erschließen", sagte Matthew Holcz, Leiter des Eisenerzgeschäfts von Rio Tinto.

Rio Tinto und BHP gehören neben der brasilianischen Vale zu den weltweit größten Produzenten von Eisenerz. BHP ist gemessen am Marktwert das weltweit größte Bergbauunternehmen, Rio Tinto das zweitgrößte.

Die Rio Tinto-Aktie notiert im Londoner Handel zeitweise 0,96 Prozent höher bei 64,16 Pfund. Die Papiere von BHP bewegen sich unterdessen 0,70 Prozent aufwärts auf 24,57 Pfund.

DJG/DJN/kla/brb

DOW JONES

Analysen zu Rio Tinto plc

mehr Analysen
16.01.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
14.01.26 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
12.01.26 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
