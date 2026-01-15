Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Kooperation
|
15.01.2026 16:48:01
Rio Tinto- und BHP-Aktien stärker: Kooperation bei australischen Erzvorkommen
Die Unternehmen erklärten, dass sie durch die Kooperation bei neuen Projekten in ihren benachbarten Eisenerzbetrieben Yandicoogina und Yandi in der australischen Pilbara-Region bis zu 200 Millionen Tonnen Eisenerz gewinnen könnten, die andernfalls nicht hätten abgebaut werden können.
"Indem wir intelligenter arbeiten, können wir die bestehende Infrastruktur besser nutzen, um zusätzliche Produktion mit minimalem Kapitalbedarf zu erschließen", sagte Matthew Holcz, Leiter des Eisenerzgeschäfts von Rio Tinto.
Rio Tinto und BHP gehören neben der brasilianischen Vale zu den weltweit größten Produzenten von Eisenerz. BHP ist gemessen am Marktwert das weltweit größte Bergbauunternehmen, Rio Tinto das zweitgrößte.
Die Rio Tinto-Aktie notiert im Londoner Handel zeitweise 0,96 Prozent höher bei 64,16 Pfund. Die Papiere von BHP bewegen sich unterdessen 0,70 Prozent aufwärts auf 24,57 Pfund.
DJG/DJN/kla/brb
DOW JONES
Bildquelle: Ryan Pierse/Getty Images,Aaron Bunch/Getty Images,PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images
