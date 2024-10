Rio Tinto will australischen Lithiumhersteller Arcadium kaufen

MELBOURNE/PERTH/PHILADELPHIA (dpa-AFX) - Der Bergbaukonzern Rio Tinto will den Lithiumproduzenten Arcadium Lithium aus Australien kaufen. Rio Tinto habe Arcadium ein unverbindliches Übernahmeangebot unterbreitet, teilten beide Unternehmen in der Nacht zum Montag mit. Noch sei unklar, ob Rio Tinto das Vorhaben weiterverfolge oder beide Parteien übereinkommen. Finanzielle Details gab es nicht. Die Kurse der beiden Unternehmen reagierten gegensätzlich auf die Neuigkeiten.

Die in Australien gelisteten Aktien-Hinterlegungsscheine von Arcadium Lithium gingen am Montag mit einem Kursplus von mehr als 45 Prozent aus dem Handel. Damit wurde das Unternehmen mit mehr als 6,5 Milliarden australischen Dollar (4,1 Mrd Euro) bewertet. Die Rio-Tinto-Aktie verlor hingegen rund zwei Prozent. In London gab sie kurz nach Handelsstart um lediglich 0,2 Prozent nach.

Lithium-Aktien schwächeln seit dem Jahreswechsel, nachdem die Preise für das wichtige Metall eingebrochen sind. Zum einen fehlt die Nachfrage nach Elektroautos, in denen das Material in Batterien eingebaut wird. Zum anderen belastet das Überangebot des Rohstoffs die Preisentwicklung.

Zuletzt hatte sich Arcadium Lithium schlechter entwickelt als die Konkurrenz, weswegen seit Monaten über eine Übernahme spekuliert wird. Citigroup-Analyst Paul Taggart hatte eine Übernahme bereits im Juli ins Spiel gebracht. Zum einen sei Arcadium Lithium weit unter seinem Wert gehandelt worden. Zusätzlich sei der Zukauf für Rio günstiger, als selbst ein Lithium-Geschäft aufzubauen, schrieb er damals./ngu/stw/stk