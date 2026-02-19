Riocan Real Estate Investment Trust Trust Units: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Riocan Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 17.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,43 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,420 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 358,7 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 373,7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,230 CAD. Im Vorjahr waren 1,58 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,48 Milliarden CAD, während im Vorjahr 1,29 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

