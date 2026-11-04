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04.11.2026 06:31:28
Riocan Real Estate Investment Trust Trust Units mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Riocan Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,410 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 311,3 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 18,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 381,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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