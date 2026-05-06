Riocan Real Estate Investment Trust Trust Units: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Riocan Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,32 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Riocan Real Estate Investment Trust Trust Units -0,280 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Riocan Real Estate Investment Trust Trust Units im vergangenen Quartal 330,6 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Riocan Real Estate Investment Trust Trust Units 369,7 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at