Riocan Real Estate Investment Trust Trust Units: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Riocan Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,52 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,490 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 307,0 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 372,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at