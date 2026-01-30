RION gewährte Anlegern Blick in die Bücher

RION hat am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 64,65 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 75,60 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 6,93 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 6,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at