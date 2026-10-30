RION präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

RION hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 72,12 JPY. Im Vorjahresviertel waren 69,46 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat RION 7,40 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at