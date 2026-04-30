RION zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

RION lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 88,99 JPY. Im letzten Jahr hatte RION einen Gewinn von 59,32 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,59 Prozent auf 7,95 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 271,41 JPY. Im Vorjahr waren 232,19 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 28,50 Milliarden JPY – ein Plus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem RION 27,88 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at