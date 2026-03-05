Riot Platforms: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Riot Platforms hat sich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Riot Platforms 0,440 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Riot Platforms in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 152,8 Millionen USD im Vergleich zu 142,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,950 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 647,43 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Riot Platforms 376,66 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at