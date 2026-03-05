|
05.03.2026 06:31:28
Riot Platforms: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Riot Platforms hat sich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Riot Platforms 0,440 USD je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Riot Platforms in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 152,8 Millionen USD im Vergleich zu 142,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,950 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 647,43 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Riot Platforms 376,66 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.