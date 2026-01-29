Riot Platforms Aktie
WKN DE: A2H51D / ISIN: US7672921050
|
29.01.2026 13:13:25
Riot Platforms Draws New $17.9 Million Bet as Revenue Hits $180 Million
On January 29, Broad Peak Investment Advisers disclosed a new position in Riot Platforms (NASDAQ:RIOT), acquiring 1.41 million shares valued at $17.86 million.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated January 29, Broad Peak Investment Advisers reported purchasing 1.41 million shares of Riot Platforms. The stake’s quarter-end value was also $17.86 million, reflecting both share acquisition and market pricing.Riot Platforms represents 3.2% of Broad Peak’s 13F reportable AUM after the trade.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Riot Platforms
|
29.10.25
|Ausblick: Riot Platforms präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Riot Platforms veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Riot Platforms
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Riot Platforms
|13,07
|-7,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street geht es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.