Riot Platforms gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Riot Platforms veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Riot Platforms 0,580 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 174,2 Millionen USD – ein Plus von 13,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Riot Platforms 153,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at