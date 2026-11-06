Riot Platforms informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Riot Platforms hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 5,00 ARS. Im letzten Jahr hatte Riot Platforms einen Gewinn von 115,14 ARS je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 272,11 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 239,44 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at