Riot Platforms: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Riot Platforms hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 319,35 ARS. Im Vorjahresquartal hatten 222,08 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 245,48 Milliarden ARS – ein Plus von 39,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Riot Platforms 175,74 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at