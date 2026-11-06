Riot Platforms stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Riot Platforms hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Riot Platforms in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 181,4 Millionen USD im Vergleich zu 180,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at