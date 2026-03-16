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16.03.2026 06:31:29
Ripley: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Ripley veröffentlichte am 13.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 43,52 CLP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ripley ein EPS von 20,22 CLP je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Ripley 696,90 Milliarden CLP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 644,10 Milliarden CLP erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 61,57 CLP. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 27,88 CLP je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 2 219,81 Milliarden CLP in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2 086,83 Milliarden CLP umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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