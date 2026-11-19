Ripley hat am 17.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,97 CLP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,95 CLP je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,66 Prozent auf 512,64 Milliarden CLP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 494,54 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at