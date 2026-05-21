Ripley informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ripley veröffentlichte am 18.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,06 CLP präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,94 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 506,75 Milliarden CLP – das entspricht einem Zuwachs von 2,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 495,09 Milliarden CLP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at