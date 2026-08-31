Ripley präsentierte Quartalsergebnisse

Ripley äußerte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,95 CLP gegenüber 8,16 CLP im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 564,14 Milliarden CLP umgesetzt, gegenüber 533,16 Milliarden CLP im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at