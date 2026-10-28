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28.10.2026 06:31:29
RIR Power Electronics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
RIR Power Electronics veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,56 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,630 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 339,8 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 256,4 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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