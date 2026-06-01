Risa International: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Risa International hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,540 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,090 INR vermeldet. Im Vorjahr waren -0,560 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at