Risa International verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Risa International gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Risa International vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at