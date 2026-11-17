Risa International präsentierte in der am 14.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 INR gegenüber -0,010 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at