RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
30.12.2025 14:27:20
Rise and fall of Khaleda Zia, Bangladesh's first female PM
Bangladesh's first female prime minister, Khaleda Zia — once praised for restoring democracy and empowering millions of women — has died at the age of 80.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!