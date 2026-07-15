Rise Consulting Group,Inc Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Rise Consulting Group,Inc Registered hat am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Rise Consulting Group,Inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,53 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14,30 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 2,12 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 4,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at