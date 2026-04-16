16.04.2026 06:31:29

Rise Consulting Group,Inc Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rise Consulting Group,Inc Registered hat am 13.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 28.02.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,48 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 21,24 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Rise Consulting Group,Inc Registered im vergangenen Quartal 2,04 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rise Consulting Group,Inc Registered 2,18 Milliarden JPY umsetzen können.

Rise Consulting Group,Inc Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 51,12 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 58,65 JPY je Aktie gewesen.

Der Jahresumsatz wurde auf 8,42 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 7,68 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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