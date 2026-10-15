Rise Consulting Group,Inc Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Rise Consulting Group,Inc Registered stellte am 14.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,27 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Rise Consulting Group,Inc Registered 14,66 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Rise Consulting Group,Inc Registered im vergangenen Quartal 2,20 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rise Consulting Group,Inc Registered 2,15 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at