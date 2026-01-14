|
Rise Consulting Group,Inc Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Rise Consulting Group,Inc Registered hat am 13.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 10,68 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13,30 JPY je Aktie generiert.
Rise Consulting Group,Inc Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,02 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
