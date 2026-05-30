RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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30.05.2026 12:52:45
Rise in youth unemployment driving more to homelessness, UK charities say
Centrepoint warns young people facing ‘huge scarcity of work opportunities’ after Alan Milburn’s report on crisisThe growing number of young people not in work or education is driving more into unstable housing or homelessness, charities have warned.A government-commissioned review into the crisis facing young people in the UK said there could be a 25% rise in young people not in education, employment or training (Neet) to 1.25 million by the early 2030s without intervention. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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