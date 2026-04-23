RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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23.04.2026 10:00:04
Rise of the ‘ghost owner’: 18,000 UK vehicles in use without proper records
Exclusive: Labour MP calls on DVLA to take action, saying ‘speeding, hit and runs and worse’ are going unpunishedMore than 18,000 vehicles are being used in the UK without proper records of where their owners live, it has emerged, part of what a Labour MP has called an increasing problem of “ghost owners” who cannot be held accountable for their driving.According to a freedom of information request to the Driver and Vehicle Licensing Agency, 18,260 vehicles were listed in its records as being registered to the DVLA’s own address, meaning the owner’s location was not known. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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