RISE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

RISE lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,33 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RISE -0,490 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RISE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 115,0 Millionen JPY im Vergleich zu 98,0 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,370 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei RISE ein EPS von -1,640 JPY in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 433,00 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 383,00 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at