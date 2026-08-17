RISE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

RISE präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,82 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RISE -0,460 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 57,00 Prozent auf 43,0 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 100,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at