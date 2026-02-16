RISE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

RISE stellte am 13.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,340 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 111,0 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RISE 99,0 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at