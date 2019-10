Risen Energy erweitert globale Präsenz mit 150-MW-Modulbestellung für malaysisches Kraftwerk

NINGBO, China, 11. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- Der chinesische Solarmodulhersteller Risen Energy Co., Ltd., hat eine Bestellung über 150 MW an hocheffizienten PV-Solarmodulen für ein Kraftwerk in Malaysia erhalten. Malaysias Minister für Energie, Wissenschaft, Technologie, Umwelt und Klimawandel Yb Yeo Bee Yin war bei der feierlichen Vertragsunterzeichnung anwesend. Dies ist die größte Modulbestellung, die Risen Energy jemals aus Malaysia bzw. von einem ausländischen schwimmenden Kraftwerk erhalten hat.

Der Vertrag sieht vor, dass Risen Energy hocheffiziente Jaeger 144-Module mit einer Ausgangsleistung von jeweils bis zu 395 W für das Projekt liefert. Die Module werden ab diesem Monat chargenweise verschickt, bis Juni 2020 soll die Lieferung abgeschlossen sein.

Xie Jian, President von Risen Energy, sagte: „Malaysia ist einer der wichtigsten Schwellenmärkte mit vielen Sonnenstunden und günstigen gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Branche. Wir sind glücklich über unsere Beteiligung an dem Projekt in Malaysia. Um den reibungslosen Betrieb des fertig gestellten Kraftwerks sicherzustellen, statten wir die Anlage mit unseren Jaeger-Modulen aus. Diese sind nachweislich resistenter gegenüber lichtinduzierter Degradation (LID) sowie licht- und temperaturinduzierter Degradation (LeTID). Unsere optimierten Jaeger-Module können Hotspots und die Auswirkungen des Verschattungseffekts auf ihre Leistung bei der Stromerzeugung minimieren. Dank niedrigerer Arbeits- und Gesamtbetriebskosten profitiert der Projektverantwortliche bei unseren Modulen von geringeren Stromgestehungskosten (LCOE) und höheren Einnahmen aus der Stromerzeugung."

Neben dem PV-Markt in Malaysia hat Risen Energy seine Präsenz in wichtigen Märkten in den USA, Europa, Südostasien, Zentralasien und der Asien-Pazifik-Region ausgedehnt. Kasachstan und die Ukraine sind zwei Märkte entlang der neuen Seidenstraße, wo das Unternehmen besonders erfolgreich ist. Darüber hinaus treibt Risen Energy das Wachstum seines Geschäftsbereichs Energiespeichersysteme aus, dabei werden die Aspekte „PV + Energiespeichersystem" sowie „PV + Energiespeichersystem + Ladesystem" zusammengeführt. Zudem kommen intelligente Mikronetzlösungen in kommerziellen Anwendungen zum Einsatz.

Risen Energy setzt seine globale Expansion beständig fort und verzeichnet sowohl Umsatz- als auch Ertragswachstum. Seine Finanzprognose für die ersten drei Quartale des Jahres 2019 sagen einen Nettogewinn zwischen 765 und 815 Mio. Yuan voraus (ca. 107-114 Mio. USD), ein Zuwachs von 262,40 % bis 286,09 % gegenüber dem Vorjahr.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1008955/Risen_Energy.jpg