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01.06.2026 06:31:29
Rishabh Digha Steel Allied Products veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Rishabh Digha Steel Allied Products hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,37 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rishabh Digha Steel Allied Products ein Ergebnis je Aktie von 0,910 INR vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 43,21 Prozent auf 6,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,5 Millionen INR gelegen.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 67,94 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,110 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 6,93 Prozent auf 9,80 Millionen INR. Im Vorjahr hatte Rishabh Digha Steel Allied Products 10,53 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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