Rishabh Instruments legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rishabh Instruments gab am 18.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,12 INR, nach 1,68 INR im Vorjahresvergleich.

Rishabh Instruments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,05 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,87 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 21,21 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 5,92 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Rishabh Instruments mit einem Umsatz von insgesamt 7,75 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,18 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 7,89 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at