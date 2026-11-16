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16.11.2026 06:31:29
Rishabh Instruments legte Quartalsergebnis vor
Rishabh Instruments hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 4,69 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rishabh Instruments 5,77 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Rishabh Instruments im vergangenen Quartal 2,13 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rishabh Instruments 1,96 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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