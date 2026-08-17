Rishabh Instruments: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Rishabh Instruments hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,93 INR, nach 5,13 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Rishabh Instruments im vergangenen Quartal 1,98 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rishabh Instruments 1,90 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at