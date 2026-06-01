Rishi Techtex legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rishi Techtex hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,64 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,46 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Rishi Techtex mit einem Umsatz von insgesamt 426,8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 355,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 19,94 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,38 INR. Im letzten Jahr hatte Rishi Techtex einen Gewinn von 3,11 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 1,47 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Rishi Techtex 1,26 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at