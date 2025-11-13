Rishi Techtex präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rishi Techtex hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,23 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,710 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Rishi Techtex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 392,5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 310,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at