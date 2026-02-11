|
Rishi Techtex: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Rishi Techtex ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Rishi Techtex die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 INR, nach 0,410 INR im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 347,5 Millionen INR gegenüber 314,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
