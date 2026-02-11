Rishiroop veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Rishiroop hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,74 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,730 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,10 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 153,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 170,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at