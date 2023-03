Risiken bei Airbags: VW ruft mehr als 270.000 Autos zurück

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Der Autohersteller Volkswagen muss mehr als 270.000 Autos wegen Sicherheitsrisiken in Airbags zurückrufen. Das Kraftfahrtbundesamt nennt als Grund "Fehler im Gasgenerator der Frontairbags". In der Vergangenheit hatte es in verschiedenen Ländern deswegen bereits teilweise schwere Unfälle gegeben.